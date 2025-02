Ρωσία: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε 11 αυτοκίνητα – Τον ακινητοποίησαν με χιονόμπαλες (video)

Yπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ ένας μεθυσμένος οδηγός στη ρωσική πόλη του Καλίνιγκραντ έπεσε σε ένα έντεκα αυτοκίνητα και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή με τον κόσμο να τον κυνηγά με χιονόμπαλες.

GTA from Kaliningrad: a drunk driver on a Mustang crashed 11 cars in front of their owners



The alcoholic broke into the courtyard of a multi-storey building and started ramming parked cars. Dazed owners gave chase and with the help of snowballs managed to stop the car.



The… pic.twitter.com/loCCr5VInj