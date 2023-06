Ρωσία: H ανταρσία της Βάγκνερ μέσα από 133 βίντεο – Τo Sky Newς ανέλυσε τι κατέγραψε το «ψηφιακό βλέμμα του κόσμου»

Το βρετανικό κανάλι Sky News και ο ανεξάρτητος οργανισμός Centre for Information Resilience εξέτασαν και επαλήθευσαν περισσότερα από 130 βίντεο από την προέλαση του μισθοφορικού στρατού της Βάγκνερ και του διοικητή της Γεβγκένι Πριγκόζιν στη Μόσχα, ένα περιστατικό που προκάλεσε τη δημοσίευση ενός μεγάλου αριθμού βιντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάλογο με αυτό των πρώτων ημερών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ανταρσία των μελών της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, που λειτουργούσε ως παρακλάδι του ρωσικού στρατού, και η πορεία της αρχικά στο Ροστόφ και μετέπειτα προς τη Μόσχα έκαναν το πρωτόγνωρο αυτό γεγονός, που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το περασμένου Σαββάτο (24/6), ως ένα από τα καταγεγραμμένα στον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία.

«Ούτε από τις πρώτες ημέρες της εισβολής της Ρωσίας δεν είδαν οι ερευνητές μας στο Centre for Information Resilience τόσες πολλές εικόνες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Μπελέν Καράσκο-Ροντρίγκεζ, αναπληρώτρια επικεφαλής του προγράμματος «Μάτια στη Ρωσία». «Αυτό το είδος ανοιχτής εξέγερσης είναι αδύνατο να κρυφτεί από το ψηφιακό βλέμμα του κόσμου», σημείωσε.

Και όπως έδειξε η ανάλυση των βίντεο η πιο καταγεγραμένη φάση της προέλασης του στρατού της Βάγκνερ ήταν άφιξη τους στην πόλη Ροστόφ, με τον αριθμό των αναρτήσεων που σχετίζονται με αυτή την εντυπωσιακή φάση της ενημέρωσης είναι 42 σε σύνολο 133 ντοκουμέντων.

Με δεδομένο ότι η ανταρσία του Πριγκόζιν ξεκίνησε από το Βορονέζ και το Ροστόφ, που είναι το αρχηγείο του ρωσικού στρατού και ταυτόχρονα κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, σήμαινε ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν είναι ξένοι στη στρατιωτική δραστηριότητα γι αυτό και ήταν ψύχραιμοι απαθατίζοντας τα γεγονότα εν μέσω πυρών.

Έτσι, όταν ένοπλοι στρατιώτες του Wagner Group με τεθωρακισμένα οχήματα και βαρύ οπλισμό πήραν θέσεις στο κέντρο της πόλης νωρίς το πρωί του Σαββάτου, οι πολίτες έσπευσαν να καταγράψουν το γεγονός σχολιάζοντας ταυτόχρονα τα όσα έβλεπαν να συμβαίνουν μπροστά τους..

Wagner forces have made it to the Southern Military District Headquarters in Rostov. pic.twitter.com/BVKmfuWWEm