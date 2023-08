Ρωσία: Εκρήξεις και πυρκαγιά κοντά σε αεροδρόμιο

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της Ρωσίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Νταμαντιένταβα, κοντά στη Μόσχα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ρωσικά αεροδρόμια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

The Fire at an Industrial Area near Moscow Domodedovo International Airport near the Russian Capital has reportedly already been Controlled by Fire Crews, but Residents near the Site are claiming to have heard 2 “Loud Pops” before something Fell from the Sky and caused the Fire. pic.twitter.com/VzqlIRuNjk