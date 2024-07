Ρωσία: Έφεση θα ασκήσει ο Γάλλος Λ. Βινατιέ κατά της προσωρινής κράτησής του – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Γάλλος Λοράν Βινατιέ, ο οποίος συνελήφθη στη Μόσχα στις αρχές Ιουνίου και θεωρείται ύποπτος ότι συγκέντρωσε πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό, θα ασκήσει σήμερα έφεση επί της σύλληψής του, ανακοίνωσε το δικαστήριο της Μόσχας που είναι αρμόδιο για την υπόθεση.

Μετά τη σύλληψή του στις 6 Ιουνίου, ο Βινατιέ τέθηκε σε προσωρινή κράτηση μέχρι τουλάχιστον τις 5 Αυγούστου.

French citizen Laurent Vinatier, detained in Russia yesterday, pleaded guilty to violating "foreign agent" rules and collecting data on Russian military activities. pic.twitter.com/cLntHHLw5j