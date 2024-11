Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η δυσκολότερη χρονιά της ζωής του

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμπεριέγραψε την περασμένη χρονιά ως τη «δυσκολότερη» της ζωής του, καθώς τόσο η σύζυγός του, Κάθριν, όσο και ο πατέρας του, Βασιλιάς Κάρολος, διαγνώστηκαν με καρκίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νότια Αφρική για τα βραβεία Earthshot, ο Ουίλιαμ εξήρε τη δύναμη των δικών του και μίλησε για την προσπάθειά του να ισορροπήσει τα καθήκοντά του με τον ρόλο του ως σύζυγος και πατέρας.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για σημαντικά έργα και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, ενώ παραδέχτηκε ότι απολαμβάνει την ελευθερία που του δίνει ο ρόλος του να προωθεί πρωτοβουλίες όπως το Earthshot.

