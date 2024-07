Πολλοί Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ της Κάμαλα Χάρις – Ποια στάση κρατούν οι Μπ. Ομπάμα και Ν. Πελόσι

Πολλά στελέχη των Δημοκρατικών έσπευσαν χθες Κυριακή να ταχθούν υπέρ της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, που θεωρείται αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό να είναι η υποψήφια της παράταξης για την προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, ωστόσο ορισμένες από τις πιο σημαντικές μορφές της παράταξης, ιδίως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, δεν έχουν εκφραστεί. Σε περίπτωση εκλογής της η 59χρονη πολιτικός, η πρώτη Αφροαμερικανίδα που ανέλαβε ποτέ αντιπρόεδρος, θα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ.

Powerful Democratic leaders quickly embraced Kamala Harris after President Biden’s sudden exit from the 2024 contest. https://t.co/Qytfi3xmmH

Έπειτα από εβδομάδες εσωκομματικής σύγκρουσης στις τάξεις των Δημοκρατικών για το εάν ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, θα έπρεπε να παραμείνει ή όχι στην εκστρατεία, είναι κρίσιμο για την κυρία Χάρις να συσπειρώσει πίσω της την παράταξη, καθώς απομένουν λιγότερες από 100 ημέρες ώσπου να ανοίξουν οι κάλπες.

Πλην όμως υπάρχουν άφθονες αμφιβολίες στο Δημοκρατικό κόμμα για το εάν και κατά πόσον η Κάμαλα Χάρις μπορεί να κερδίσει τον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Κάποια στελέχη της παράταξης εισηγούνται να οργανωθεί μίνι-διαδικασία για την επιλογή της ισχυρότερης υποψηφιότητας ενόψει του συνεδρίου του Αυγούστου στο Σικάγο.

Ο ίδιος ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν τάχθηκε υπέρ της κυρίας Χάρις χθες, σε χωριστή ανακοίνωσή του, μετά τη δημοσιοποίηση της εκρηκτικής επιστολής του με την οποία ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει την προσπάθεια. Τον ακολούθησαν, σχεδόν αμέσως, η ισχυρή ομάδα των αφροαμερικανών βουλευτών, αρκετοί δωρητές-κλειδιά, κοινοβουλευτικοί και super PACs («ομάδες πολιτικής δράσης»), ανάμεσά τους οι Priorities USA και Unite the Country.

«Θέλω να προσφέρω την πλήρη στήριξη και έγκρισή μου στην Κάμαλα ώστε να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος. Δημοκρατικοί — είναι καιρός να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν μέσω X χθες.

Ο κατάλογος των Δημοκρατικών συνέχιζε να μακραίνει καθώς προχώραγε η χθεσινή ημέρα. Ως το βράδυ, υπέρ της είχαν ταχθεί μεταξύ άλλων ο —θεωρούμενος ως δυνητικός αντίπαλός της— κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις, ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπάιρο, ο γερουσιαστής της Αριζόνας Μαρκ Κέλι, η γερουσιάστρια της Ουάσιγκτον Πάτι Μάρι, ο βουλευτής της Νότιας Καρολίνας Τζέιμς Κλάιμπερν, η βουλεύτρια Πραμίλα Τζάιαπαλ…

Σύμβουλος του Ριντ Χόφμαν, του ιδρυτή του LinkedIn και μείζονα δωρητή των Δημοκρατικών, χαρακτήρισε την κυρία Χάρις την «προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου», θυμίζοντας πως είναι παιδί μεταναστών, και «προσωποποίηση της σκληράδας», καθώς υπήρξε η κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνιας.

Και οι 50 ηγέτες των πολιτειακών οργανώσεων των Δημοκρατικών ανήγγειλαν πως θα υποστηρίξουν την Κάμαλα Χάρις. Ομοίως οι αντιπρόσωποι των Δημοκρατικών στο συνέδριο από τις πολιτείες Τενεσί, Λουιζιάνα, Νότια Καρολίνα και Βόρεια Καρολίνα.

Obama praises Biden for dropping out but doesn’t endorse Harris, while Clintons back herhttps://t.co/ErTKlS8tJ4 pic.twitter.com/ity3vzslbt