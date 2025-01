Πολιτική κρίση στη N. Koρέα: Γιατί απέτυχε η προσπάθεια σύλληψης του Γιουν Σουκ Γεόλ – «Τείχος» από εκατοντάδες υποστηρικτές του

Το Γραφείο Ερευνών για τη Διαφθορά (CIO) της Νότιας Κορεάς ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης κατά του προέδρου Γιουν Σουκ Γεόλ καθώς «τείχος» περίπου 200 στρατιωτών και προεδρικού προσωπικού ασφαλείας εμπόδισε τους περίπου 20 Νοτιοκορεάτες ανακριτές.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε για λόγους ασφαλείας καθώςι συγκεντρώθηκαν πολύ περισσότερα άτομα από όσα αναμένονταν και προκλήθηκαν μικές και μεγάλες συμπλοκές» κατά την αποστολή σύλληψης του Yoon, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Περισσότερα από 10 λεωφορεία και δεκάδες αυτοκίνητα είχαν κλείσει την πρόσβαση προς την προεδρική κατοικία ενώ από τον κλοιό των 200 υποστηρικτών του καθαιρεθέντος πέρασαν μόνον 3 επιθεωρητές, για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το BBC.

Current scene close to President Yoon Suk Yeol’s residence.



Fringe group of pro-Yoon supporters pledge their allegiance to him and the country.



Investigators trying to arrest him reportedly in standoff with security service. pic.twitter.com/FjTfxJxuIj