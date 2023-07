Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στην Γέφυρα της Κριμαίας μετά τις εκρήξεις

Σημαντικές ζημιές έχει υποστεί το τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας από το οποίο διέρχονται αυτοκίνητα και συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Μεταφορών.

Η ζημιά από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο, διευκρίνισε το πρακτορείο. Παράλληλα, το TASS ανέφερε πως η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών μέσω της υποδομής «ανεστάλη προσωρινά» λόγω κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο σιδηροδρομικό οργανισμό της περιοχής.

⚡️Explosions reported on Crimean Bridge.



Russian-installed Governor announced that an emergency event had occurred on the bridge during the early hours of July 17 and traffic on the bridge has stopped. At least two explosions were reportedly heard.