Πόλεμος στην Ουκρανία: Έντεκα νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία – Πέντε νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Τις τελευταίες 24 ώρες ένδεκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε δύο επαρχίες της Ουκρανίας από ρωσικούς βομβαρδισμούς και πέντε άλλοι από ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών.

Στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ, όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωής από το Σάββατο στην Κοστιαντινίφκα, το Τορέτσκ και την Κοτλινέ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βαντίμ Φιλάσκιν.

«Επίσης 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία στη διάρκεια τα ημέρας που πέρασε», διευκρίνισε στο Telegram.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Σούμι, διευκρίνισε η ουκρανική αστυνομία.

Η επαρχία αυτή βρίσκεται απέναντι από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πρωτοφανή ευρεία επίθεση στις αρχές Αυγούστου καταλαμβάνοντας δεκάδες τοποθεσίες.

«Χθες ο εχθρός διεξήγαγε 261 επιθέσεις εναντίον της επαρχίας Σούμι. Συνολικά 50 τοποθεσίες βομβαρδίστηκαν με διάφορους τύπους όπλων», επεσήμανε η αστυνομία στο Telegram.

Στην πλευρά της Ρωσίας πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας σε ουκρανικούς βομβαρδισμούς εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ.

«Η νύκτα ήταν δύσκολη για όλη την περιφέρεια. Η περιοχή Ρακιτιάνσκι βομβαρδίστηκε. Συνέβη το χειρότερο: πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν», διευκρίνισε στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων έξι βρίσκονται «σε σοβαρή κατάσταση». Ανάμεσά τους είναι μια 16χρονη κοπέλα που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, γίνεται συχνά στόχος φονικών πληγμάτων και βομβαρδισμών, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποπειραθεί να διεισδύσουν σε αυτή επανειλημμένα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ Αλεξέι Σμιρνόφ δήλωσε από την πλευρά του ότι τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν αργά χθες το βράδυ.

Από την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης στο Κουρσκ περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις. Τουλάχιστον 31 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 143 τραυματιστεί, σύμφωνα με τις αρχές.

