Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυο νεκροί σε πλήγματα drone της Ρωσίας στη Σούμι

Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, την επομένη της νέας κατακόρυφης ανόδου της έντασης που σήμανε η εκτόξευση από τη Ρωσία νέου βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς εναντίον ουκρανικής πόλης.

The russian terrorist federation attacked a residential area in Sumy this morning killing 2 civilians and injuring 12 others! May russia b in hell 😡! @IntlCrimCourt #RussiaIsATerroristState https://t.co/tEyJhkgZbQ pic.twitter.com/cOHqr22BkV