Πόλεμος Ρωσία – Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει πως κατέστρεψε 22 ουκρανικά drones που επιτέθηκαν σε 6 περιφέρειες

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 22 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας που εξαπολύθηκαν εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Διευκρίνισε μέσω Telegram ότι δέκα drones καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Ραστόφ και τα υπόλοιπα πάνω από τις περιφέρειες Μπιέλγκοροντ, Βαρόνεζ, Κουρσκ, Μπριάνσκ και Σμαλένσκ.

In the Rostov region at night – the governor declares that 10 UAVs were shot down over the region, locals discovered the wreckage of drones in the village of Zernograd. In this city there is a military airfield, on which Mi-8 and Mi-28NM helicopters are based.