Πόλεμος Ρωσία – Ουκρανία: Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στη ρωσική περιοχή Τούλα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν μία εγκατάσταση ενός τερματικού σταθμού πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Τούλα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου, που πρόσθεσε ότι η εγκατάσταση αυτή υποστήριζε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, από την εισβολή τους στην Ουκρανία.

Oil depots in Russia's Tula region have now also been hit.



The list of Russian regions containing burning oil facilities only grows tonight.



– Engels

-Saratov Oblast

– Liski

– Voronezh Oblast

– Kaluga

– Tula Oblast



Here's Tula.. pic.twitter.com/QBuX8WKzKa