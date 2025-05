Πλοίο που μετέφερε ακτιβιστές και βοήθεια προς τη Γάζα δέχθηκε επίθεση από drones σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Μάλτας, σύμφωνα με MKO

Σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα βομβαρδίστηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Μάλτας νωρίς σήμερα (2/5), όπως ανακοίνωσε η διεθνή ΜΚΟ Συμμαχία του Στόλου Ελευθερίας (The Freedom Flotilla Coalition).

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb