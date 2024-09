Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός, έξι αγνοούμενοι

Η κεντρική Ιαπωνία, όπου συνεχίζονται οι καταρρακτώδεις βροχές, απειλείται για δεύτερη ημέρα σήμερα από πλημμύρες και κατολισθήσεις, που ήδη στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ άλλοι τουλάχιστον έξι αγνοούνται.

Ποτάμια με λασπωμένα νερά έχουν φουσκώσει στην Αναμίζου, στη χερσόνησο Νότο, όπου είναι ακόμη εμφανείς οι φοβερές ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός της 1ης Ιανουαρίου, όταν χάθηκαν 318 ζωές, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της πόλης από την υπηρεσία πρόληψης καταστροφών, προειδοποιώντας τους πως η βροχή ενδέχεται να προκαλέσει υπερχείλιση υπονόμων και απόβλητα νερά ίσως να βγουν στην επιφάνεια.

«Το σπίτι μου καταστράφηκε εντελώς από τον σεισμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χιντεάκι Σάτο, 74 ετών, πάνω σε γέφυρα, με βλέμμα ανήσυχο, στραμμένο στα ορμητικά νερά στο κανάλι από κάτω του.

«Ζω τώρα σ’ ένα μικρό διαμέρισμα. Αν υπερχειλίσει το ρέμα, θα έχω αληθινό πρόβλημα», πρόσθεσε, δείχνοντας ξύλινο κτίσμα πίσω του.

🌊 Historic #flooding hits #Japan’s #IshikawaPrefecture, the worst since 1976. 12 rivers have overflowed, 1 person is missing & state of #emergency declared. Around 6,000 homes are without power, with evacuation orders & #landslide risks reported.



#아이유 #HeavyRain #Floods pic.twitter.com/92pb9o1zrB