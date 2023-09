Πετυχημένες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Καραμπάχ σύμφωνα με το Αζερμπαΐτζάν – Βίντεο από τις επιθέσεις

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάνανακοίνωσε σήμερα ότι τα στρατιωτικά μέτρα που εφαρμόζει στην περιοχή του Καραμπάχ, συνεχίζονται με επιτυχία.

“Θέσεις μάχης, στρατιωτικά οχήματα, θέσεις πυροβολικού και αντιαεροπορικών πυραύλων, σταθμοί ράδιο-ηλεκτρονικών παρεμβολών, αλλά και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός που ανήκε σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας, έχουν αδρανοποιηθεί”, όπως αναφέρθηκε σε μία ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την παραπάνω αναφορά.

🔱 Neutralization of the next artillery installations of the formations of the armed forces of Armenia . #Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/v1y7wFUZaO

Όπως παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο ιστότοπος Black hat το Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιεί πακιστανικής κατασκευής πυραύλους για να πλήξει στόχους στην περιοχή του Καραμπάχ, στην Αρμενία.

🇵🇰🇦🇿🇦🇲 Pakistan-made KRL-122 Ghazab 122mm MLRS supplied to Azerbaijan can be seen in action during ongoing border conflict between Azerbaijan and Armenia today. #Armenia #Azerbaijan #pakistan pic.twitter.com/b7z6Vsn9Bn

Μετά την ανακοίνωση της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Αρμενία, σύμφωνα με τον ουκρανικό ιστότοπο Nexta.

