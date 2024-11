Πέθανε στα 91 του χρόνια ο Κουίνσι Τζόουνς – Ποιος ήταν ο θρυλικός μουσικός

Ο θρυλικός μουσικός παραγωγός Κουίνσι Τζόουνς απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών. Ο Τζόουνς ήταν γνωστός για το έργο του με μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, συμπεριλαμβανομένων του Μάικλ Τζάκσον στο άλμπουμ Thriller και του Φρανκ Σινάτρα, καθώς και πολλών άλλων.

Legendary producer Quincy Jones has died at the age of 91.



Some of his most notable work includes Michael Jackson’s ‘Thriller’, Frank Sinatra, and more. pic.twitter.com/0boaH0EkVe — Pop Base (@PopBase) November 4, 2024

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τζόουνς, Άρνολντ Ρόμπινσον, επιβεβαίωσε ότι πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Σε δήλωσή της η οικογένειά του ανέφερε: «Απόψε, με γεμάτες αλλά ραγισμένες καρδιές, πρέπει να μοιραστούμε τα νέα του θανάτου του πατέρα και του αδελφού μας Κουίνσι Τζόουνς… Και παρόλο που αυτή είναι μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, γιορτάζουμε τη μεγάλη ζωή που έζησε και γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν αυτόν», πρόσθεσαν.

O Tζοουνς, εκτός από την σπουδαία μουσική του καριέρα, ήταν παραγωγός σε τηλεοπτικές ταινίες όπως το «The Purple Color» και την τηλεοπτική σειρά «Roots» για την οποία συνέθεσε μουσική.

Ο Κουίνσι Τζόουνς παρόλο που σε νεαρή ηλικία είχε εμπλακεί με συμμορίες κατάφερε να ξεφύγει και φτάσει στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Έγινε ένας από τους πρώτους μαύρους που διακρίθηκαν ως κορυφαία στελέχη στο Χόλιγουντ, δημιουργώντας ένα μουσικό έργο ανεκτίμητης αξίας, γεμάτο με μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της αμερικανικής μουσικής.

Στην μακρόχρονη καριέρα του ο μουσικός περιόδευσε με καλλιτέχνες όπως ο Κάουντ Μπέισι και ο Λάιονελ Χάμπτον, έκανε ενορχηστρώσεις για τον Φρανκ Σινάτρα και την Έλα Φιτζέραλντ, συνέθεσε τη μουσική για τη σειρά In the Heat of the Night, οργάνωσε την πρώτη τελετή ορκωμοσίας του Προέδρου Μπιλ Κλίντον και επιμελήθηκε την ιστορική ηχογράφηση του τραγουδιού We Are the World το 1985. Ο Λάιονελ Ρίτσι, που συνυπέγραψε το We Are the World και ήταν μεταξύ των τραγουδιστών, είχε αποκαλέσει τον Τζόουνς ως «τον απόλυτο μαέστρο».

I hope people got a chance to watch that beautiful documentary Rashida Jones put together about her amazing father Quincy before this moment. If not, it’s on Netflix. So much history. So much knowledge. His words mean so much. Please watch when you can. Bless his incredible soul. https://t.co/1hp1y1rXzD pic.twitter.com/l2TN9SkWWK — Marrrrcussss (@Marrrrcussss) November 4, 2024

H ηθοποιός και κόρη του Ρασίντα Τζόουνς είχε επιμεληθεί το 2018 το ντοκιμαντέρ “Quincy” για τη ζωή και το έργο του πατέρα της.

