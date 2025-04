Πέθανε στα 65 του χρόνια ο ηθοποιός Βαλ Κίλμερ – Ποιοι ήταν οι πιο γνωστοί ρόλοι του

Στο Λος Άντζελες άφησε χθες την τελευταία του πνοή, στα 65 του χρόνια ο Βαλ Κίλμερ, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός που υποδύθηκε τον Μπρους Γουέιν στο «Batman Forever», ενσάρκωσε τον Τζιμ Μόρισον στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «The Doors» και πρωταγωνίστησε ως ο φυματικός Ντοκ Χολιντέι στο «Tombstone». Η κόρη του, Μερσέντες, δήλωσε στους The New York Times ότι η αιτία θανάτου ήταν πνευμονία. Ο Κίλμερ που τα τελευταία χρόνια είχε αποχωρήσει από τα κινηματογραφικά στούντιο ίχε παλέψει για αρκετά χρόνια με τον καρκίνο του λάρυγγα.

Val Kilmer’s performance in Heat will undoubtedly stand the test of time. For all the outstanding roles Kilmer delivered, this is Kilmer at his best- holding his own with De Niro. We just lost a legend. pic.twitter.com/4WtAfHi1NT