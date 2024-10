Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο ναυαγοσώστης του Baywatch Μάικλ Νιούμαν – Έπασχε από Πάρκινσον

Ο πρωταγωνιστής του Baywatch, Μάικλ Νιούμαν, πέθανε σε ηλικία 68 ετών, 18 χρόνια μετά τη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον.

Ο στενός φίλος του Νιούμαν, Mατ Φέλκερ – ο οποίος σκηνοθέτησε το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Hulu After Baywatch: Moment in the Sun – αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός πέθανε «από επιπλοκές στην καρδιά» το βράδυ της Κυριακής 20 Οκτωβρίου «περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του».

'Baywatch' Lifeguard Michael Newman Dies at 68 After Parkinson's Diagnosis 18 Years Ago https://t.co/gMj5DPDOzD — People (@people) October 22, 2024

Γεννημένος στο Λος Άντζελες ο Νιούμαν έγινε διάσημος τη δεκαετία του ’90 ως ο βασικός ναυαγοσώστης στη μακροχρόνια τηλεοπτική σειρά και ήταν το μόνο μέλος του επιτυχημένου καστ που ήταν πραγματικά ναυαγοσώστης. Εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια του Baywatch, που διήρκεσε από το 1989 έως 2001.

Ο Νιούμαν ήταν επίσης πυροσβέστης πλήρους απασχόλησης και διατηρούσε το πρόγραμμά του στην πυροσβεστική ενώ γύριζε τη σειρά. Όταν η σειρά τελείωσε την προβολή της, συνέχισε να είναι πυροσβέστης μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε μετά από 25 χρόνια.

Πηγή: People

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος