Πέθανε ο τραγουδιστής Duke Fakir – Μέλος του συγκροτήματος Four Tops της Μotown

Ο τραγουδιστής των Four Tops, Duke Fakir, πέθανε στα 88 του χρόνια. Το τελευταίο επιζών αρχικό μέλος του συγκροτήματος της Motown που αγαπήθηκε για τραγούδια όπως το “Reach Out, I’ll Be There” και το “Standing in the Shadows of Love,” πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια δύο μέρες μετά τη συνταξιοδότησή του.

Ο Fakir πέθανε στο σπίτι του στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την Detroit Free Press.

‘Οι καρδιές μας είναι βαριές καθώς θρηνούμε την απώλεια ενός πρωτοπόρου, εμβληματικού ανθρώπου και θρύλου της μουσικής, ο οποίος, μέσα από την 70χρονη μουσική του καριέρα, άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών, καθώς συνέχισε να περιοδεύει μέχρι το τέλος του 2023 και αποσύρθηκε επίσημα φέτος’, ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωσή της στην εφημερίδα.

‘Ως το τελευταίο εν ζωή ιδρυτικό μέλος του εμβληματικού μουσικού συγκροτήματος Four Tops, βρίσκουμε παρηγοριά στο ότι η κληρονομιά του Duke θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη μουσική του για τις επόμενες γενιές’.

Πηγή: Daily Mail

