«Πενήντα χρόνια τουρκικής εισβολής και κατοχής» – Έκθεση στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα

Παρουσιάστηκε απόψε στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα, η Φωτογραφική Έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) με τίτλο «50 χρόνια τουρκικής εισβολής και κατοχής». Σε χαιρετισμό της στα εγκαίνια της Φωτογραφικής Έκθεσης, τον οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Αλίκη Στυλιανού, είπε ότι πρόκειται για ένα μικρό δείγμα από το πλούσιο Φωτογραφικό Αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, όπου καταγράφονται η φρίκη του πολέμου, ο ανθρώπινος πόνος και ο πόθος για λύτρωση.

«Όσοι μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας θα έχετε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την ταινία παραγωγής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο «Επιχείρηση Μουσείο». Η ταινία εξιστορεί τη συγκλονιστική προσπάθεια του τότε Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Βάσου Καραγιώργη και του προσωπικού του Κυπριακού Μουσείου για τη διάσωση των εκθεμάτων του Μουσείου κατά την τουρκική εισβολή του 1974», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «η έκθεση και η ταινία, που σας παρουσιάζουμε σήμερα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύνολο δράσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Κύπρο και όλον τον κόσμο, στο πλαίσιο της ad hoc επιτροπής που συστάθηκε για την προβολή της επετείου των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή και παράνομη κατοχή σχεδόν του μισού εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η κα. Στυλιανού ανέφερε ότι μεταξύ αυτών και η νέα συλλεκτική έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τα 50 χρόνια τουρκική εισβολής και κατοχής που περιλαμβάνει 110 φωτογραφίες από το Αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, καθώς και η ταινία μικρού μήκους παραγωγής Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο «Cyprus Problem: 50 years is far too long», η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα με σκοπό να θυμίσει σε όλους ότι το κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο και ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως αποδεκτή.

