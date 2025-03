Πακιστάν: Τέσσερις εργάτες από την Παντζάμπ, ισάριθμοι αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση στην επαρχία Μπαλουτσιστάν

Ένοπλοι σκότωσαν χθες Δευτέρα στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, τέσσερις εργάτες από την επαρχία Παντζάμπ και τέσσερις αστυνομικούς, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς η περιοχή το τελευταίο διάστημα ζει στους ρυθμούς των επιθέσεων αυτονομιστών ανταρτών.

Ένοπλοι κινούμενοι με μοτοσικλέτες πυροβόλησαν και σκότωσαν «τέσσερις εργάτες από την Παντζάμπ» που έκαναν γεώτρηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Γκιουλ Ιμράνι, τοπικός αξιωματούχος. Αξιωματικός της αστυνομίας, ο Μουχάμαντ Ασγάρ, επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή.

#BreakingNews Nushki: Unknown gunmen attacked a police patrol vehicle near Ghareebabad, killing 4 police personnel. The patrol was on its routine round when the ambush occurred. No group has claimed responsibility yet. #Nushki #Balochistan pic.twitter.com/lCmZdjTwnu