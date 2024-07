Πακιστάν: Φωτιά σε τροχό αεροσκάφους κατά την προσγείωση – Οι επιβαίνοντες βγήκαν από φουσκωτή τσουλήθρα (video)

Φωτιά εκδηλώθηκε σε τροχό ενός Airbus A-330 των σαουδαραβικών αερογραμμών κατά την προσγείωσή του σήμερα (11/7) στο διεθνές αεροδρόμιο της Πεσαβάρ, στο Πακιστάν.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο διεθνές αεροδρόμιο, καθώς έγινε εσπευσμένα ρίψη αφρού στους τροχούς του αεροσκάφους, το οποίο οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν από τη φουσκωτή τσουλήθρα.

Η πτήση SV-792 της εταιρείας Saudia είχε αναχωρήσει από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Πεσαβάρ του Πακιστάν.

Οι 276 επιβάτες και τα 21 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν με ασφάλεια το αεροσκάφος χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Τα αίτια εκδήλωσης φωτιάς στον τροχό του Airbus A-330 διερευνώνται.

Saudia A330-300 evacuated after landing in Peshawar due to a fire in its landing gear. All 276 passengers and 21 crew left the aircraft safely using the emergency slides. pic.twitter.com/nIj7zhyAO6