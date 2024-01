Πακιστάν: Εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον «κρησφύγετων τρομοκρατών» στο Ιράν – Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή

Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα πως διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της νύχτας «πλήγματα ακριβείας» εναντίον «κρησφύγετων τρομοκρατών» στο Ιράν, έπειτα από ιρανική επιδρομή στην πακιστανική επικράτεια, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο παιδιά.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων ακριβείας, υψηλού συντονισμού και στοχευμένων συγκεκριμένα, εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν», στο νοτιοανατολικό Ιράν, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ.

«Σκοτώθηκε», κατά το κείμενο, «ορισμένος» αριθμός «τρομοκρατών» . Στην ανακοίνωση της πακιστανικής διπλωματίας μολαταύτα αναφέρεται πως το Πακιστάν «σέβεται την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν», ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία χαρακτηρίζεται «αδελφή χώρα».

Όπως μετέδωσε το Anadolu το πλήγμα έγινε από αέρος με τα μαχητικά της αεροπορίας του Πακιστάν να εισέρχονται 20 χλμ. στο έδαφος του Ιράν.

