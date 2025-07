Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας: 1,3 Εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο

Η ιογενής ηπατίτιδα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, Πρόκειται για φλεγμονή του ήπατος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως ηπατική ανεπάρκεια, κίρρωση και καρκίνο του ήπατος.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για την πρόληψη και τη θεραπεία της, εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με την ασθένεια χωρίς να το γνωρίζουν.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου, μας υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη για ευαισθητοποίηση, έγκαιρη διάγνωση και δράση σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

305 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C.

Η ηπατίτιδα προκαλεί 1,3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.

Μόνο το 45% των νεογνών έλαβαν το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β εντός 24 ωρών από τη γέννηση τους .

Οι χρόνιες μορφές Β και C συχνά δεν εμφανίζουν συμπτώματα για χρόνια, οδηγώντας αθόρυβα σε καρκίνο του ήπατος.

Η ηπατίτιδα προλαμβάνεται και θεραπεύεται με την ηπατίτιδα C να είναι ιάσιμη σε ποσοστό άνω του 95%.

