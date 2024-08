Τουλάχιστον πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Κοστιαντινίφκα, στη ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

Ο Βαντίμ Φιλάσκιν δήλωσε ότι σωστικά συνεργεία και η αστυνομία εργάζονται στο σημείο της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί.

“Σας καλώ όλους: να προσέχετε τους εαυτούς σας, απομακρυνθείτε”, τόνισε ο Φιλάσκιν στο Telegram χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες για την επίθεση.

Η Κοστιαντινίφκα βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν προόδους επί μήνες. Η ρωσική προέλαση έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες με τα ρωσικά στρατεύματα να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις εναντίον της πόλης Ποκρόφσκ.

The video shows the advance of the russian bastards towards Pokrovsky in the Donetsk region from August 1, 2024.

The politicians of the Western countries do not seem to care.