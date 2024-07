Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στο «τιμόνι» της Κομισιόν για ακόμα μια πενταετία με 401 ψήφους

Επανεξελέγη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την ψηφοφορία που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η 65χρονη Γερμανίδα πολιτικός και υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής με 401 ψήφους – πολλές παραπάνω από όσες χρειαζόταν – από το σύνολο των 707 ευρωβουλευτών που ψήφισαν. Κατά ψήφισαν 284 ευρωβουλευτές και 15 ψήφισαν αποχή. Υπήρχαν και 7 άκυρα. Η ψηφοφορία ήταν μυστική και με κάλπη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε τον επαναδιορισμό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της στην προεδρία της Κομισιόν. Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να οικοδομούμε μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Warmest congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission. Her experience and leadership are invaluable in these challenging times. We will continue to work together and build a stronger, more competitive & strategically autonomous Europe.