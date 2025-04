Ουκρανία: Το Κίεβο ζήτησε επείγουσα συνεδρίαση του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά τη φονική επίθεση στην πόλη Κρίβιι Ριχ

Η Ουκρανία ζήτησε την επείγουσα συνεδρίαση του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ αύριο Τρίτη, μετά το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα της περασμένης εβδομάδας στην πόλη Κρίβιι Ριχ που προκάλεσε τον θάνατο 20 αμάχων, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών.

«Μια ισχυρή διεθνής απάντηση στις ρωσικές θηριωδίες είναι κρίσιμη. Τέτοια τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να εξομαλυνθεί. Καλούμε τόσο για έντονη καταδίκη όσο και για αποφασιστική δράση», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα μέσω ανάρτησης του στο Χ.

Russia’s ballistic strike on Kryvyi Rih last week killed nine children, the largest number of Ukrainian kids killed in a single attack since 2022.



Russia targeted playgrounds in an ordinary residential area. With a cluster warhead to maximize casualties.



Ukraine has initiated…