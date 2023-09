Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επίθεση τη νύχτα στην Λβιβ – Ένας σοβαρά τραυματίας

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, με τοπικούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι από τη ρωσική αεροπορική επίθεση τραυματίστηκε ένας άντρας, ενώ προκλήθηκε και μία μεγάλη πυρκαγιά σε μία βιομηχανική αποθήκη.

Lviv's mayor says one person was reported injured so far and a warehouse damaged in the early morning aerial attacks by Russia.

“Μία γυναίκα και ένας άντρας εντοπίστηκαν κάτω από τα χαλάσματα στην Λβιβ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα δεν είχε τραυματιστεί, ενώ η κατάσταση του άντρα είναι σοβαρή”, ανέφερε στο Telegram ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι.

⚡Explosions heard in Lviv Oblast



Shortly before 5 a.m. local time, Ukrainian officials reported that explosions were heard in Lviv Oblast.



At around 5:20 a.m., officials reported threats of a second attack wave and urged residents to take shelter.