Ουκρανία: Πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Χερσώνα – Καταστράφηκαν 15 διαμερίσματα

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά όταν τρεις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια πολυκατοικία στη Χερσώνα, στην Ουκρανία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Five people, including two children, were injured when a Russian air bomb hit a high-rise building in Kherson Rescue operation continue.

Όπως έγινε γνωστό από τα ερείπια του μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος ανασύρθηκαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 13 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες συνολικά 15 διαμερίσματα καταστράφηκαν ενώ έσπασαν τα τζάμια και σε 80 οικίες.

Almost at midnight, Russian terrorists attacked the city of Kherson with three guided aerial bombs, hitting a high-rise building. They pulled out 13-year-old twins, a boy and a girl, from the rubble. The search for people under the rubble continues.