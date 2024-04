Ουκρανία: Δύο νεκροί, δεκαπέντε τραυματίες από ρωσικά πλήγματα – Στις φλόγες παραδόθηκε πολυκατοικία στο Ντνίπρο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκε και δεκαπέντε άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε στη συνοικία Σινελνίκιφσκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης Ντνίπρο, ανέφερε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λισάκ χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Σύμφωνα με τον ουκρανικό ιστότοπο Kyiv Independent κάτοικοι της Οδησού ανέφεραν επίσης εκρήξεις.

⚡️UPDATE: Russian attack on Dnipropetrovsk Oblast kills 2, injures 15.



Russian forces attacked Dnipropetrovsk Oblast with missiles the morning of April 19, killing two civilians and injuring at least 15 others, officials reported.https://t.co/PN0EVriuGs