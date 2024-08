Ουκρανία: Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν και ένας τρίτος αγνοείται έπειτα από ρωσικό πλήγμα σε ξενοδοχείο του Κραματόρσκ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν και ένας τρίτος αγνοείται έπειτα από πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε ξενοδοχείο του Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

“Στοχοθετήθηκε ξενοδοχείο στην πόλη. Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ένας βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια”, ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλάσκιν.

Russian troops shelled Kramatorsk in Donetsk Oblast. The enemy hit a hotel, injuring three people, reported the head of the Donetsk Oblast Military Administration Vadym Filashkin. pic.twitter.com/6q4xkIhBlX