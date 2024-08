Ουκρανία: Ανακοίνωσε ότι έπληξε τις πλωτές γέφυρες στην περιοχή Κουρσκ με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους

Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS για να καταστρέψουν τις πλωτές γέφυρες και εξοπλισμό του μηχανικού στην περιοχή Κουρσκτης Ρωσίας, στοχεύοντας υποδομές επιμελητείας στην μεγάλη διασυνοριακή εισβολή τους, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η Ουκρανία προκάλεσε ζημιές ή κατέστρεψε τουλάχιστον τρεις γέφυρες στον ποταμό Σέιμ από τότε που το Κίεβο εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου μια μεγάλη επίθεση εντός του εδάφους στη δυτική Ρωσία προχωρώντας σε βάθος 28-35 χιλιομέτρων.

⚡️🇺🇦M142 HIMARS strikes with GMLRS missiles and ATACMS cluster missiles on 🇷🇺Russian pontoon crossings in the Kursk region pic.twitter.com/8iCv1bsVYS