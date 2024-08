Ουγκάντα: Οκτώ νεκροί μετά από κατολίσθηση σε χωματερή στην Καμπάλα – Δύο παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Μία κατολίσθηση που συνέβη σε μία χωματερή στην πρωτεύουσα της Ουγκάντας Καμπάλα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της πόλης.

🚨 BREAKING NEWS Tragedy has befallen the residents of Lusanja, Kiteezi in Kampala city after garbage from the Kiteezi landfill buried houses, people and livestock. #VisionUpdates pic.twitter.com/Rpe2wDmNnt

Το περιστατικό συνέβη αργά χθες το βράδυ, αφότου ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, όταν τμήματα της χωματερής κατέρρευσαν, καταπλακώνοντας σπίτια που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η Δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας, που διαχειρίζεται τον χώρο, ανακοίνωσε πως κυβερνητικές δυνάμεις και προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού διεξήγαγαν έρευνες στον χώρο και διέσωσαν 14 ανθρώπους.

«Δυστυχώς, οκτώ άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμή βρεθεί νεκροί, έξι ενήλικες και δύο παιδιά. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται…» αναφέρεται σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της Δημοτικής Αρχής στο Χ.

PHOTOS: Kampala Lord Mayor Erias Lukwago is at the Kiteezi Landfill, where rescue efforts of the affected persons are currently ongoing following the devastating waste slide that occurred this morning.



📸 @muwanguziisaach #NBSUpdates pic.twitter.com/zAfQPgJSFl