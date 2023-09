«Osiris – Rex»: Το σκάφος της NASA επιστρέφει με δείγματα αστεροειδούς

Αφού παρέμεινε για 7 χρόνια στο διάστημα, επιστρέφει απόψε στη Γη το σκάφος «Osiris Rex» της ΝΑSΑ. Μεταφέρει δείγματα από Αστεροειδή, που θα μελετηθούν και μπορεί να δώσουν απαντήσεις για τη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος. Κατάφερε να συλλέξει ένα ατόφιο δείγμα περίπου 250 γραμμαρίων πετρωμάτων και χώματος από τον αστεροειδή Bennu, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, σχεδόν ταυτόχρονα με τη Γη και φέρεται να βρίσκεται σε «ενδεχόμενη πορεία σύγκρουσης».

Tο Osiris -Rex αναμένεται να απελευθερώσει μια κάψουλα με αυτό το δείγμα, πάνω από την έρημο της Γιούτα. Η παράδοση του δείγματος θα μεταδοθεί ζωντανά από τη NASA.

Our #OSIRISREx spacecraft is set to deliver NASA's first pristine asteroid sample on Sunday, Sept. 24. Watch live coverage of reentry and landing starting at 10am ET (1400 UTC): https://t.co/Z9XCBlYOJ0



What else we have planned: https://t.co/9aPAiNGbmn pic.twitter.com/QD8hJh3b9m