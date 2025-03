«Ώρα της Γης 2025»: Σβήνουμε τα φώτα για μια ώρα στις 20:30 – Aφιερωμένη στη θάλασσα είναι φέτος η δράση για το περιβάλλον

Για άλλη μια χρονιά η Ελλάδα συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Ώρα της Γης» ενθαρρύνοντας εκατομμύρια πολίτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις να σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα. Φέτος, η δράση πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 22 Μαρτίου, από τις 20:30 έως τις 21:30 το βράδυ.

Η εκστρατεία, που ξεκίνησε το 2007 από την Αυστραλία και πλέον έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, καλεί τους συμμετέχοντες να «πατήσουν παύση» στις δραστηριότητές τους, να σβήσουν τα φώτα και να αφιερώσουν λίγο χρόνο στον πλανήτη. Το σύνθημα της φετινής χρονιάς, όπως κάθε χρόνο, είναι απλό αλλά δυνατό: «Μία ώρα για τη Γη».

#EarthHour – an hour dedicated to mother Earth 🌏



Imagine the impact of a global collective effort of switching off lights for an hour – reduced energy consumption, reduced emissions and a brighter future.



Let's switch off all non-essential lights from 8.30 PM to 9.30 PM today… pic.twitter.com/gB2bpyMFLs