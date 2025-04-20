Οκλαχόμα: Δύο νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες στην πόλη Μουρ – Σε επιφυλακή οι μεσοδυτικές πολιτείες για ανεμοστρόβιλους

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους λόγω πλημμυρών στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραία καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους από τις μεσοδυτικές πολιτείες έως τον νότο.

🚨BREAKING: 2 PEOPLE FOUND DEAD AFTER FLOODING IN MOORE. BELIEVED TO BE A FAMILY.



JUST TO THE SOUTH OF OKC.



NUMEROUS WATER RESCUES REPORTED. #OKWX pic.twitter.com/5cOE3QeJSi — Chaos Alerts (@ChaosAlertsOnX) April 20, 2025

Η αστυνομία στην πόλη Μουρ, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Οκλαχόμα Σίτι, έλαβε δεκάδες αναφορές για «περιστατικά υψηλής στάθμης νερού». Δύο αυτοκίνητα και οι επιβάτες τους εγκλωβίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους της περιοχής το βράδυ του Σαββάτου ενώ ένα από τα οχήματα παρασύρθηκε κάτω από μια γέφυρα, με τραγική συνέπεια μία γυναίκα και ένα αγόρι 12 ετών να χάσουν τη ζωή τους.

In Moore, Oklahoma, heavy rainfall caused flooding that swept 2 vehicles off a road, killing 2 people—an adult female & a 12-year-old child—whose bodies were found outside 1 vehicle, said Moore Police spokesperson Clint Byley. First responders searched for 2 people in a Jeep; 3… pic.twitter.com/dQGsx5wjud — BreakinNewz (@BreakinNewz01) April 20, 2025

«Πρόκειται για ένα ιστορικό καιρικό φαινόμενο που προκάλεσε δεκάδες περιστατικά υψηλής στάθμης νερού σε ολόκληρη την πόλη», ανέφερε η αστυνομία του Μουρ σε ανακοίνωσή της την Κυριακή. Η πόλη Μουρ έχει περίπου 63.000 κατοίκους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλες περιοχές της Οκλαχόμα, καθώς και σε τμήματα του Τέξας, του Μιζούρι, του Άρκανσο και του νότιου Ιλινόις. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανότητα ανεμοστρόβιλων επίσης στο Άρκανσο και το Μιζούρι.

Πηγή: The Associated Press

