Οι γερουσιαστές Βαν Χόλεν και Γκράχαμ απειλούν την Τουρκία με κυρώσεις – Ζητούν κατάπαυση πυρός με τους Κούρδους στη Συρία

Οι γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Λίντσεϊ Γκράχαμ απειλούν με κυρώσεις τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας από την ‘Αγκυρα να ασκήσει πιέσεις στους μαχητές της συριακής αντιπολίτευσης για να συμφωνήσουν για μια κατάπαυση του πυρός με τους Κούρδους εταίρους που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, οι δύο γερουσιαστές δήλωσαν ότι προτίθενται να καταθέσουν νομοσχέδιο που θα προβλέπει κυρώσεις εάν η Τουρκία δεν αποδεχτεί τους όρους για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και την δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

