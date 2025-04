Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε για να μην ξεμείνετε ποτέ από συζήτηση

Για τα άτομα που δεν αισθάνονται άνετα με την κοινωνική αλληλεπίδραση, το παραμικρό γεγονός που περιλαμβάνει αλληλεπίδραση μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους. Είτε το γεγονός είναι προσωπικό είτε επαγγελματικό, φέρνει μαζί του μια επίφοβη δοκιμασία: την κοινωνικοποίηση, αναφέρει σε άρθρο της στο Psychologies.com, η Louise Leboyer.

Κάντε τις σωστές ερωτήσεις

Καθώς πλησιάζετε σε αγχωτικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η προετοιμασία ενός είδους εργαλειοθήκης που θα σας βοηθήσει να κοινωνικοποιηθείτε μπορεί να σας βοηθήσει να τις αντιμετωπίσετε λίγο πιο ήρεμα. Πριν απομνημονεύσετε έναν κατάλογο ερωτήσεων που μπορείτε να βγάλετε ανά πάσα στιγμή, μια μέθοδος μπορεί να σας βοηθήσει: προβάλλετε τον εαυτό σας. “Σκεφτείτε για τι θα θέλατε να μιλήσετε. Τι θα θέλατε να σας ρωτήσουν; Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να καταλάβετε για τι θα ήθελε να μιλήσει ο άλλος”, λέει η Aimee Daramus, κλινική ψυχολόγος, για το VeryWell Mind.

Σε περίπτωση που σας τελειώσει η έμπνευση όταν έρθει η ώρα, μπορείτε πάντα να θυμάστε μερικές χρήσιμες ερωτήσεις ανάλογα με τις περιστάσεις. Ερωτήσεις που σχετίζονται με την εκάστοτε εκδήλωση, την εργασία ή την προσωπική ζωή, φτιάξτε έναν σύντομο κατάλογο ερωτήσεων που θα κάνετε όταν έρθει η ώρα: Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε μια τέτοια εκδήλωση; / Πώς γνωρίζετε τον οικοδεσπότη; / Τι σας φέρνει εδώ σήμερα; / Έχετε ξαναδοκιμάσει τα φαγητά/ποτά/δραστηριότητες; / Έχετε κάποια μελλοντικά ταξιδιωτικά σχέδια; / Τι διαβάζετε/παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή; / Με τι ασχολείστε επαγγελματικά; / Ποιος είναι ο ρόλος σας; / Τι σας αρέσει πραγματικά στη δουλειά σας; / Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον έργο στο οποίο εργαστήκατε πρόσφατα;

Αφεθείτε ελεύθεροι για να διευκολύνετε τη συζήτηση

«Ξέρω ότι το να μιλάτε σε αγνώστους – στη δουλειά, στο ασανσέρ, σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή σε επαγγελματικά σεμινάρια – απαιτεί ένα είδος θαρραλέου αυτοσχεδιασμού που πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τρομακτικό», παραδέχεται ο John Bowe, ειδικός σε θέματα ομιλίας και συγγραφέας του βιβλίου I Have Something to Say: Mastering the Art of Public Speaking in the Age of Disconnection, στο CNBC. Εκτός του ότι μας βοηθά να χειριζόμαστε πιο ήρεμα τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η εκμάθηση της μικρής συζήτησης θα μπορούσε να συμβάλει στην ευημερία μας. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο περιοδικό Social Psychological and Personality Science αποκάλυψε ότι το να συζητάμε πιο συχνά με γνωστούς και αγνώστους συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευημερίας.

Πηγή: Psychologies.com, Retenez ces questions à poser pour ne jamais être à court de conversation

Μετάφραση: Νικόλ Παπαδοπούλου

