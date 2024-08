Ο ΠΟΥ συγκαλεί συνεδρίαση της επιτροπής αντιμετώπισης υγειονομικών κρίσεων την Τετάρτη λόγω της νόσου Mpox

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συγκάλεσε συνεδρίαση της επιτροπής του για την αντιμετώπιση κρίσεων δημόσιας υγείας, αφιερωμένη στην mpox, την Τετάρτη 14η Αυγούστου, για να αποτιμηθεί εάν πρέπει να κηρυχθεί ή όχι το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνεται σε χώρες της Αφρικής, ανακοινώθηκε χθες Σάββατο.

«Συγκλήθηκε η πρώτη συνεδρίαση το 2024 της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων από τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ (…) όσον αφορά την αναζωπύρωση της mpox», και ορίστηκε να διεξαχθεί «τη 14η Αυγούστου (…) από τις 12:00» (σ.σ. ώρα Γενεύης· 13:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο οργανισμός σε ενημερωτικό σημείωμά του που διανεμήθηκε σε δημοσιογράφους.

