Ο Μπάιντεν μίλησε με τις δύο Αμερικανίδες που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε τηλεφωνικά την Παρασκευή με την Τζούντιθ Τάι Ράαναν και τη Νάταλι Ράαναν, τις δύο Αμερικανίδες ομήρους που αφέθηκαν ελεύθερες από τη Χαμάς την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

«Ο Πρόεδρος μόλις ολοκλήρωσε μια συνομιλία με τις δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν ελεύθερες σήμερα και βρίσκονταν υπό την ομηρεία της Χαμάς κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ. Ανέφερε ότι θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης καθώς ανακάμπτουν από αυτή τη φοβερή δοκιμασία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος και σημείωσε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε επίσης και με τις οικογένειές τους.

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.



Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M