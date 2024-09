Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ιραηλινός στατός εντόπισε έξι σορούς ομήρων σε τούνελ στη Ράφα – Η μία ανήκει στον Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι, νωρίτερα σήμερα, σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν τα πτώματα έξι ομήρων που κρατούνταν από την ισλαμιστική παλαιστιανιακή οργάνωση Χαμάς.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι ένας από τους ομήρους που βρέθηκε νεκρός ήταν Ισραηλινοαμερικανός πολίτης, ο 23χρονος Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν.

Ανακοίνωση από την οικογένειά του

Η οικογένεια του 23χρονου Ισραηλοαμερικανού ομήρου της Χαμάς, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε νεκρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οικογένεια εξέδωσε μία δήλωση, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πτώματα στη Γάζα, που ίσως ανήκουν σε ομήρους.

«Με ραγισμένες καρδιές, η οικογένεια Γκόλντμπεργκ-Πόλιν είναι συντετριμμένη που ανακοινώνει τον θάνατο του αγαπημένου τους γιου και αδελφού, Χερς», ανέφερε η δήλωση και προσθέτει: «Η οικογένεια σας ευχαριστεί όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή».

