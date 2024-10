Ο Φερνάντο Αλόνσο γράφει ιστορία στην F1 – Ο Ισπανός οδηγός θα συμπληρώσει 400 συμμετοχές στο Γκραν Πρι του Μεξικoύ

Λίγες ώρες απομένουν πριν από την κατάρριψη ενός ακόμη ρεκόρ για τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1 και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής (2005 και 2006).με την εμφάνισή του στο Γκραν Πρι του Μεξικού την Κυριακή 27/10 θα φτάσει το όριο των 400 συμμετοχών καριέρας, ένα μοναδικό επίτευγμα για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

400 and counting… 🤩 Fernando marks his 400th F1 appearance this weekend – an incredible achievement 🙌 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/10Nf08pFDQ

Ο 43χρονος οδηγός της Άστον Μάρτιν στην μακρόχρονη καριέρα του σημείωσε 32 νίκες, ανέβηκε 106 στο βάθρο και εκκίνησε 22 φορές από την pole position έχοντας στο παλμαρέ του 2 παγκόσμιους τίτλους του το 2005 και 2006 με τα χρώματα της Renault.

Έχοντας εξασφαλίσει τον σεβασμό των άλλων οδηγών η F1 ανέβασε στο twitter ένα βίντεο όπου οι οδηγοί συζητούν την καριέρα-ορόσημο του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Nothing but respect from the grid for Fernando Alonso 🫡



The drivers discuss the landmark career of the two-time world champion, as he reaches 400 Grand Prix appearances in Mexico pic.twitter.com/jYYpqQFnDO