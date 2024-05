ΝΒΑ: Στα ημιτελικά της Ανατολής οι Νικς κόντρα στους Πέισερς μετά τη νίκη επί των Μπακς – Άδοξο τέλος για την ομάδα του Αντετοκούνμπο

Οι Πέισερς νίκησαν με 120-98 τους Μπακς, έκαναν το 4-2 στη σειρά και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολής, με τη σεζόν να τελειώνει άδοξα για τα “ελάφια”.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έδωσε το παρών στο Game 6, όχι όμως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος δεν πήρε το “OK” από το ιατρικό team των Μπακς. Τα “ελάφια” πήγαν με την πλάτη στον τοίχο στην Ιντιανάπολις τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής (3/5) και λύγισαν από τους Πέισερς (120-98), που προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολής με 4-2.

Dame reflects on the season and shares his excitement for Year 2 in Milwaukee. pic.twitter.com/wxtwOcPYkM