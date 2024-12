ΝΒΑ: Ο Αντετοκούμπο με εντυπωσιακή εμφάνιση οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του Kυπέλλου κόντρα στους Θάντερ

Όλοι έχουν έναν τυχερό αριθμό στο Λας Βέγκας. Για τους Μιλγουόκι Μπακς, ήταν το τρία. Και το NBA Cup ήταν το έπαθλό τους. «Είναι σπουδαίο για την ομάδα μας», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ξεχώρισε χάρη στο trible double που πέτυχε οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου του NBA.. «Βελτιωνόμαστε… Φεύγουμε από το Λας Βέγκας ως καλύτερη ομάδα. Είμαι τόσο περήφανος γι’ αυτό το γκρουπ. Πραγματικά, τόσο περήφανος», δήλωσε ο Έλληνας σουπερ σταρ, ο οποίος έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της καριέρας του.

BREAKING: Giannis Antetokounmpo has won the 2024 NBA Cup MVP 🏆



He went undefeated and averaged 30.5 ppg, 10.1 rpg, 7.7 apg, 1.2 spg, 2.4 bpg 🐐 pic.twitter.com/ME8zAM9NO5