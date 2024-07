Ντεμπούτο για το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας “F1” του Μπραντ Πιτ (video)

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το Grand Prix του θρυλικού Σίλβερστοουν την Κυριακή (07.07), η Formula 1 μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρώτο τρέιλερ της πολυσυζητημένης ταινίας με το νέο τίτλο «F1» και με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Υπό τους ήχους του «We Will Rock You» των Queen και με ένα γρήγορο μοντάζ στις πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού η φιλόδοξη παραγωγή της Apple Original Film υπόσχεται εντυπωσιακό θέαμα και άφθονη δράση.

This is F1. Starring Brad Pitt.



In cinemas Summer 2025.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/YQHvqNs5Ir