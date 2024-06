Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο εμβληματικός «Ηρακλής Πουαρό» επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Ο εμβληματικός ηθοποιός Ντέιβιντ Σάτσετ (David Suchet) εξασφάλισε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά από αρκετά χρόνια, στη σειρά του Channel 5 «The Au Pair».

Ο Βρετανός πρωταγωνιστής, ο οποίος υποδύθηκε τον Ηρακλή Πουαρό επί 25 χρόνια στη μικρή οθόνη με πάνω από 700.000.000 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο το κόσμο, θα υποδυθεί «τον George, έναν διαβητικό πατέρα που μετακομίζει δίπλα στην κόρη του Zoe Dalton η οποία φαίνεται να τα έχει όλα μέσα στον ευτυχισμένο γάμο της. Ο ερχομός μιας γοητευτικής νεαρής Γαλλίδας η οποία προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός δημιουργεί μια αναπάντεχη αναταραχή, καθώς προκύπτουν έντονες υποψίες που παραπέμπουν σε μυστικές προθέσεις».

Secrets are revealed when a family decides to hire extra help…



Sir @David_Suchet, Sally Bretton, and @kennydoughty join the new compelling drama, ‘The Au Pair’, coming soon to @channel5_tv.

A @MediaPernel and MK1 Studios co-production. Produced in association with ITV Studios pic.twitter.com/hUKNYBrX3O