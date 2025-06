Νιγηρία: Τους 200 έφτασε ο αριθμός των θυμάτων από τις σαρωτικές πλημμύρες – Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

Οι σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν τηΝιγηρία την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Πολλά θύματα καταμετρήθηκαν στον Μόκουα, τoν πλέον πληγέντα οικισμό, του οποίου μια συνοικία σβήστηκε στην κυριολεξία από τον χάρτη μέσα σε λίγες ώρες την Πέμπτη από χειμάρρους του ποταμού Νίγηρα, στην ομώνυμη πολιτεία.

«Έχουμε περισσότερα από 200 πτώματα» δήλωσε ο Αχμάντ Σουλεϊμάν, ο συντονιστής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων της πολιτείας του Νίγηρα (βορειοκεντρικά), στο τηλεοπτικό δίκτυο Channels Television. «Κανείς δεν μπορεί να πει αυτήν τη στιγμή πόσοι νεκροί υπάρχουν στην πολιτεία του Νίγηρα, διότι οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό άλλων πτωμάτων συνεχίζονται», συμπλήρωσε.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες όμως, ειλικρινά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα», τόνισε. Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πολιτείας του Νίγηρα έκανε σήμερα λόγο για 159 νεκρούς.

Οι πλημμύρες «ήταν αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων που οφείλονται στις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες, τις οποίες προκαλεί η κλιματική αλλαγή», δήλωσε σήμερα ο Τζόζεφ Ούτσεβ, ο υπουργός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Νιγηρίας.

