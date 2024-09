Νεπάλ: 101 νεκροί και 64 αγνοούμενοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων (Βίντεο)

Τουλάχιστον 101 άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη 64 αγνοείται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Νεπάλ, ιδίως στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τον απολογισμό στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπογραμμίζοντας ότι «είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές».

Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal. A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital. https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf

Η κοιλάδα του Κατμαντού γνώρισε την πιο έντονη βροχόπτωση που έχει καταγραφεί από το 1970, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Νεπάλ. Ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας σπίτια κοντά στις όχθες.

Flash:



Floods caused by incessant rain killed at least 39 people in #Nepal.



Nine persons were killed in #Kathmandu, 16 in #Lalitpur, five in Bhaktapur, three in Kavrepalanchowk, two each in Panchthar and Dhankuta, and one each from Jhapa and Dhading.



A total of 11 people are… pic.twitter.com/MiwaDtqpYR