Νέο διάγγελμα Μπάιντεν: Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η βία να γίνει κανονικότητα – Η πολιτική δεν είναι πεδίο μάχης (Βίντεο)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν απηύθυνε νέο διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό, μία ημέρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο 81χρονος πρόεδρος τόνισε από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ότι καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές «πρέπει να ρίξουμε τους τόνους» και ξεκαθάρισε ότι «η πολιτική δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πεδίο μάχης και σκοτωμών».

Αναλυτικά ο πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε:

«Φίλοι Αμερικανοί, σας μιλώ σήμερα για να μειώσω την ένταση στην πολιτική σκηνή. Παρά το ότι μπορεί να διαφωνούμε, δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε γείτονες, φίλοι, συνάδελφοι, πολίτες και πιο σημαντικό, είμαστε συμπολίτες. Πρέπει να σταθούμε μαζί.

Το χθεσινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένα μήνυμα για όλους εμάς να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να κάνουμε έναν απολογισμό του πού βρισκόμαστε και να αναρωτηθούμε πως θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.

Ευτυχώς, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ, δεν είναι σοβαρά τραυματισμένος. Του μίλησα χθες και είμαι χαρούμενος που είναι καλά. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων που σκοτώθηκαν.

Ο Κόρεϊ ήταν ένας σύζυγος, ένας πατέρας, ένας εθελοντής πυροσβέστης, ένας ήρωας που προστάτευσε την οικογένειά του από αυτές τις σφαίρες. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και τις ευχές μας σε όσους τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα σήμερα, μίλησα για την έρευνα που γίνεται. Ακόμα δεν ξέρουμε το κίνητρο του εκτελεστή. Δεν ξέρουμε αν είχε βοήθεια από κάποιον άλλον ή αν μίλησε με κάποιον.

Σήμερα όμως, θέλω να σας μιλήσω για αυτά που ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ένας πρώην πρόεδρος πυροβολήθηκε και ένας Αμερικανός πολίτης σκοτώθηκε απλώς επειδή εξασκούσε το ελεύθερο δικαίωμά του να παρακολουθεί τον υποψήφιο της επιλογής του.

Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να πάμε σε αυτό τον δρόμο στην Αμερική. Έχουμε περάσει από εκεί στην Ιστορία μας. Η βία δεν ήταν ποτέ η απάντηση. Δεν υπάρχει χώρος στην Αμερική για τέτοιου είδους βία. Για οποιαδήποτε βία, οποτεδήποτε. Τελεία. Καμία εξαίρεση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή η βία να γίνει κανονικότητα.

Η πολιτική σκηνή σε αυτή την χώρα έχει ανάψει. Είναι ώρα να ηρεμήσουμε τα πράγματα. Όλοι έχουμε την ευθύνη να το κάνουμε.

Το έχω ξαναπεί, ότι η επιλογή που θα κάνουμε σε αυτές τις εκλογές καθορίζει το μέλλον των ΗΠΑ και όλου του κόσμου για τις επόμενες δεκαετίες. Το πιστεύω αυτό με όλη μου την ψυχή. Και ξέρω ότι πολλοί αμερικανοί πιστεύουν το ίδιο. Και κάποιοι έχουν διαφορετική οπτική για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει αυτή η χώρα.

Η διαφωνία είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι πεδίο μάχης και κυρίως ένα πεδίο σκοτωμών. Πιστεύω ότι η πολιτική είναι μια αρένα για ειρηνικά debate, για να αποδώσει δικαιοσύνη, για να λαμβάνονται αποφάσεις που στηρίζονται στο Σύνταγμα. Στεκόμαστε για την Αμερική. Είμαστε όλοι μας μπροστά σε περίοδο δοκιμασίας καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Όσο περισσότερα διακυβεύονται, τόσο περισσότερο εξάπτονται τα πάθη. Όμως όσο σθεναρές κι αν είναι οι πεποιθήσεις μας, δεν πρέπει ποτέ να μας οδηγήσουν να βυθιστούμε στη βία».

