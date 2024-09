Νεκρός ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ανακοίνωσαν οι IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα Σάββατο (28/9) σε μήνυμά του ότι ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Νασράλα «εξολοθρεύτηκε» στο χτύπημα της Βηρυτού.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι μαζί με τον Νασράλα, σκοτώθηκε και ο διοικητής του λεγόμενου Νότιου Μετώπου της Χεζμπολάχ, Αλί Καράκι, μαζί με άλλους διοικητές.

Ο Νασράλα στοχοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο κύριο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ γνωστό ως Ντάχιε.

Το αρχηγείο είναι υπόγειο, κάτω από κτίρια κατοικιών στην Dahiyeh, λέει ο IDF.

«Το χτύπημα διεξήχθη ενώ τα κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ βρίσκονταν στο αρχηγείο τους και συμμετείχαν στον συντονισμό τρομοκρατικών ενεργειών κατά των πολιτών του κράτους του Ισραήλ», λέει ο στρατός.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.